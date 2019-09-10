2019-09-10T17:51:11+03:00
Общество

Семь улиц Екатеринбурга назовут в честь советских музыкальных деятелей

Новые названия получат улицы в поселке Малый Исток
Алина СУРИНА
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О переименовании улиц свидетельствует постановление администрации ЕкатеринбургаО переименовании улиц свидетельствует постановление администрации ЕкатеринбургаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Семь улиц Екатеринбурга назовут в честь советских музыкальных деятелей. Новые названия получат улицы в поселке Малый Исток Октябрьского района. Об этом свидетельствует постановление администрации Екатеринбурга, подписанное главой города Александром Высокинским. Проектируемые улицы получат имена Мстислава Ростроповича, Клавдии Шульженко, Ивана Козловского, Сергея Лемешева, Марка Бернеса, Юрия Гуляева и Бориса Штоколова.

- Постановляю департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга разместить в государственном адресном реестре сведения о присвоении наименований улицам в Октябрьском районе города Екатеринбурга, - указано в постановлении присвоении наименований улицам в Октябрьском районе города Екатеринбурга.

Мстислав Ростропович - советский российский виолончелист, пианист, дирижёр, композитор, педагог и общественный деятель. Пятикратный лауреат премии Грэмми. Супруг певицы Галины Вишневской. С 1974 года жил с семьёй за рубежом. Он скончался в 2007 году возрасте 80 лет в Москве.

Клавдия Шульженко - советская эстрадная певица, актриса. Давала концерты для солдат в годы Великой Отечественной войны. Исполнять народные песни Клавдия начала с конца 1920-х годов. В 1928 году состоялся певческий дебют Клавдии на сцене Мариинского театра в Ленинграде на концерте, посвящённом Дню печати.

Иван Козловский - советский и российский оперный и камерный певец, режиссёр оперы. Народный артист СССР. Герой Социалистического Труда. Народный артист Украины. Лауреат двух Сталинских премий первой степени.

Сергей Лемешев - Советский оперный певец, оперный режиссёр и педагог. Народный артист СССР. На профессиональной сцене он дебютировал в 1926 году в Свердловском театре оперы и балета.

Еще один оперный певец - Юрий Гуляев - уроженец Тюмени. В 1947 году он поступил в Свердловский медицинский институт, но быстро перешел на вокальный факультет Уральской консерватории имени Мусоргского, который окончил в 1954-м. После этого Гуляев пел в Свердловском театре оперы и балета, откуда уехал на Украину в 1955 году. Борис Штоколов также был советским оперным певцом.

Марк Бернес - советский актер кино и дубляжа, эстрадный певец. Его первый публичный концерт также состоялся в Свердловске в Доме офицеров в 1943 году, после чего он отправился в турне по Уралу. В Москву артист поехал в 40-е годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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