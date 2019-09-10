В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему деньги на город расходуются медленно
10 сентября на заседании Гордумы Екатеринбурга с отчетом о проделанной за первое полугодие работе выступила руководитель департамента финансов мэрии Анна Турунцева.
После выступления часть депутатов выразили опасения по поводу медленного расходования средств из бюджета на городские нужды Екатеринбурга.
- Почему у нас по здравоохранению у нас выполнение плана всего 28%? – поинтересовался депутат Константин Киселев.
- У нас в этом разделе предусмотрены инвестиции на строительство Центральной городской больницы №1. По текущим расходам у нас исполнение 99% от утвержденного плана. Из-за того, что инвестиции не профинансированы, снижается общий процент, - ответила Анна Турунцева.
По ее словам, все запланированные работы выполняются, но они еще не предъявлены к оплате.
Депутат Владимир Крицкий обеспокоился сроками освоения бюджетных средств. Он посоветовал главе финансового департамента провести работу с распорядителями бюджетных средств, чтобы до конца года деньги были полностью освоены.
Речь идет в 8 миллиардах рублей, выделенных из областного и федерального бюджетов.
В ответ Турунцева заявила, что сотрудники администрации намерены уложиться в установленные законом сроки.
ИСТОЧНИК KP.RU