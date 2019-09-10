Горячая штучка: обнаженная екатеринбурженка может попасть на обложку Playboy

СЕГОДНЯ 15:32 2019-09-10T15:32:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Екатеринбурга может попасть на обложку одного из самых откровенных журналов. 26-летняя Екатерина Котаро стала одной из четырех финалисток конкурса «Девушка года Playboy — 2019». Девушка обошла своих конкуренток в онлайн голосовании. Сверрдловчанка работает фотомоделью и любит сниматься в стиле «ню», но при этом заявляет, что красивое тело не самая сильная сторона.

- Если бы мне платили только за то, что мое тело красиво – это было бы прекрасно. Но любой труд, даже фотомодели, немного физический и творческий. Меня ограничивает работа фотомоделью, потому что не реализует мои внутренние амбиции. Одной красотой сыт не будешь, - говорит она в интервью журнала.

Фото: Instagram\ kotyakotyara

Сегодня Екатерина узнала, что стала победительницей голосования. В своем Instagram аккаунте девушка поблагодарила тех, кто ее поддержал.

- Я рыдаю и чувствую, что за мной стоят ваши реальные голоса. Голоса огромной толпы людей, и я обязана соответствовать. Я буду стараться. Я обещаю, - пишет красотка.

Финал конкурса «Девушку года Playboy-2019» пройдет 10 октября. Победительницу выберет звездное жюри. Главная красотка получит обложку журнала и фотосъемку с лучшими фотографами.

ИСТОЧНИК KP.RU