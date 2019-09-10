«Часто пел ее перед сном»: уральский музыкант вместе с дочками исполнил кавер на Егора Летова
Солист уральской группы «Сансара» Саша Гагарин вместе с дочками записал кавер на песню Егора Летова - «Отряд не заметил бойца».
- Я записал трек вместе с Мирой и Марго. Для нас это колыбельная. Так получилось, что я часто пел эту песню девочкам в детстве перед сном. Сначала юной Марго, затем Мирославе. Поэтому так, - поделился Гагарин.
Этот кавер вошел в трибьют «Без меня», созданный в честь 55-летия Егора Летова. В альбоме есть треки таких известных музыкантов, как Noize MC, Гречка, RSAC, Нейромонах Феофан, Психея, Пионерлагерь Пыльная радуга, Найк Борзов, Слава КПСС и много других.
Саша Гагарин вместе с дочками записал кавер на песню Егора Летова.Видео: "Сансара - тема" Youtube
ИСТОЧНИК KP.RU