Депутаты Екатеринбурга проведут рабочие встречи в Азербайджанской Республике

СЕГОДНЯ 13:10 2019-09-10T13:10:11+03:00

На сегодняшний день Свердловская область и Азербайджан успешно сотрудничают в сфере экономики, науки и образования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В рамках визита запланирована встреча с вице-президентом и бизнес форум

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Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, депутаты Сергей Никонов, Вячеслав Вегнер и Михаил Зубарев вместе с руководителями исполнительных органов власти и бизнесменами примут участие в работе делегации Свердловской области в Азербайджанской Республике. Возглавляет делегацию губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В рамках визита пройдет бизнес-форум между предприятиями и организациями Свердловской области и Азербайджанской Республики.

Председатель свердловского парламента Людмила Бабушкина встретится с Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. Межпарламентский диалог состоится в рамках встречи свердловских депутатов с Председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым.

Напомним, что взаимодействие Свердловской области с Азербайджаном получило новый импульс в 2010 году после открытия Генерального консульства Азербайджанской Республики в городе Екатеринбурге. В 2018 году по сравнению с 2017 годом товарооборот Свердловской области с Азербайджанской Республикой вырос в 1,8 раза. Успешно развивается сотрудничество в сфере науки и образования. На базе Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина открыт Центр азербайджановедения.

Уральский федеральный университет активно взаимодействует с Азербайджанским Техническим Университетом, Бакинским Славянским Университетом и Бакинским Международным Центром Мультикультурализма. Свыше 300 азербайджанских студентов обучаются по различным программам уральского университета.

ИСТОЧНИК KP.RU