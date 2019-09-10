2019-09-10T12:03:55+03:00
Происшествия

Родом из Ишима: ГИБДД установила личности погибших на трассе Екатеринбург – Тюмень

Сам водитель, оказалось, мог уснуть за рулем, из-за чего и произошла авария
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Сотрудники ГИБДД по Свердловской области установили личности погибших пассажиров на трассе ЕкатеринбургТюмень. Они находились в «Газели» в момент аварии и сгорели заживо.

- Ими оказались две женщины 48 и 47 лет, обе были зарегистрированы в Ишиме Тюменской области, - отметили в ГИБДД. – Водитель «Газели» сейчас находится в больнице, он в коме.

Инспекторы также отметили, что, по предварительным данным, он уснул за рулем, из-за чего и произошло столкновение. Помимо этого, пробка, образовавшаяся рано утром из-за перекрытия одной полосы, полностью ликвидирована – теперь машины могут свободно передвигаться по обеим полосам.

Напомним, что ужасное ДТП произошло сегодня ночью, 10 сентября. Водитель «Газели» пытался обогнать вставший на обочине автокран, но не справился с управлением и врезался в него, после чего машина загорелась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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