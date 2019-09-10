Родом из Ишима: ГИБДД установила личности погибших на трассе Екатеринбург – Тюмень
Сотрудники ГИБДД по Свердловской области установили личности погибших пассажиров на трассе Екатеринбург – Тюмень. Они находились в «Газели» в момент аварии и сгорели заживо.
- Ими оказались две женщины 48 и 47 лет, обе были зарегистрированы в Ишиме Тюменской области, - отметили в ГИБДД. – Водитель «Газели» сейчас находится в больнице, он в коме.
Инспекторы также отметили, что, по предварительным данным, он уснул за рулем, из-за чего и произошло столкновение. Помимо этого, пробка, образовавшаяся рано утром из-за перекрытия одной полосы, полностью ликвидирована – теперь машины могут свободно передвигаться по обеим полосам.
Напомним, что ужасное ДТП произошло сегодня ночью, 10 сентября. Водитель «Газели» пытался обогнать вставший на обочине автокран, но не справился с управлением и врезался в него, после чего машина загорелась.
ИСТОЧНИК KP.RU