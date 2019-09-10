Свердловчанка лишилась 1,5 миллионов после звонка из «банка»
Звонивший представился сотрудником банка и попросил назвать код
Женщина лишилась 1,5 миллионов рублей после того, как ей позвонил лжесотрудник банкаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Нижнего Тагила лишилась 1,5 миллионов рублей, после того, как ей позвонили представители «банка».
- Звонивший ей мужчина сообщил, что с ее счета произошло списание денежных средств, и для проведения проверки нужно назвать код, который придет в смс-сообщение, - рассказали в пресс-службе УМВД по Нижнему Тагилу.
Как рассказала сама женщина, номер, с которого ей позвонили, совпадает с номером, указанным на банковской карте, поэтому сомнений о возможных действиях злоумышленников у нее не возникло. Сейчас выясняются причины этого инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU