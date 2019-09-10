2019-09-10T11:50:05+03:00
Общество

Свердловчанка лишилась 1,5 миллионов после звонка из «банка»

Звонивший представился сотрудником банка и попросил назвать код
Мария Трапезникова
Поделиться:
Женщина лишилась 1,5 миллионов рублей после того, как ей позвонил лжесотрудник банкаЖенщина лишилась 1,5 миллионов рублей после того, как ей позвонил лжесотрудник банкаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жительница Нижнего Тагила лишилась 1,5 миллионов рублей, после того, как ей позвонили представители «банка».

- Звонивший ей мужчина сообщил, что с ее счета произошло списание денежных средств, и для проведения проверки нужно назвать код, который придет в смс-сообщение, - рассказали в пресс-службе УМВД по Нижнему Тагилу.

Как рассказала сама женщина, номер, с которого ей позвонили, совпадает с номером, указанным на банковской карте, поэтому сомнений о возможных действиях злоумышленников у нее не возникло. Сейчас выясняются причины этого инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутаты Екатеринбурга проведут рабочие встречи в Азербайджанской Республике
Tele2 снова быстрее всех по темпам строительства LTE – Роскомнадзор
В Асбесте пенсионерка скончалась после платного приема у депутата-кардиолога
Родом из Ишима: ГИБДД установила личности погибших на трассе Екатеринбург – Тюмень
На Урале девушку, обвиняемую в убийстве собственной семьи, признали вменяемой
Куйвашев сформировал группу по созданию нового района в Екатеринбурге
"До дня рождения было пять дней": на Урале футбольные ворота раздавили 14-летнего мальчика
Всему виной поломка: жителям уральского городка отключили холодную воду
Банк УРАЛСИБ запустил корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech»
Находил своих жертв через объявления: в Екатеринбурге поймали вора гаджетов
«Мусорная реформа» в частном секторе: как обстоят дела в Екатеринбурге и окрестностях
Tele2 превращает понедельники в праздник
«Можно смотреть матч, попивая коктейль»: в Екатеринбурге приступают к строительству новой Ледовой арены
Окупится только через 12 лет: в Екатеринбурге подорожала цена на парковки
Сократились на 2,4%: уральцы стали реже умирать
ПАО «ФСК ЕЭС» направило 728 млн рублей на модернизацию основного элемента схемы выдачи мощности Ириклинской ГРЭС – ОРУ 500 кВ
Незаконный въезд и продажа наркотиков: с начала года с Урала домой отправили больше 1,3 тысяч мигрантов
Выдумывали несуществующие болезни: екатеринбургская полиция ищет пострадавших от рук лжемедиков