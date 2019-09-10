Всему виной поломка: жителям уральского городка отключили холодную воду

СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-10T11:03:51+03:00

Жители Дегтярска второй день сидят без холодной воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Вчера вечером жители маленького города Дегтярск остались без холодной воды. Это произошло из-за утечки в трубе, которая подавала воду из реки Чусовая. На место сразу прибыли сотрудники горводоканала, однако, воду до сих пор не дали никому из местных жителей. В ситуацию даже вмешались региональные власти.

- Водоснабжение будет восстановлено не позднее 16:10. Для дальнейшей бесперебойной подачи воды в город на насосной станции идет процесс заполнения баков-накопителей, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

До этого времени жителям будут подвозить питьевую воду, горбольница и детские сады также обеспечены всем необходимым.

ИСТОЧНИК KP.RU