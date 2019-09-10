СЕГОДНЯ 10:29 2019-09-10T10:29:10+03:00

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Банк УРАЛСИБ запустил корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech». Акселератор направлен на поиск, пилотирование и внедрение в бизнес Банка инновационных технологических решений на базе финтех-стартапов. Оператором программы выступает акселератор «Финтех Лаб».

Акселерационная программа рассчитана на 12 недель. Организатором процесса выступает «Инновационная лаборатория iLab» Банка УРАЛСИБ. Процесс внутри программы построен на прямом взаимодействии кросс-функциональной команды со стороны Банка и стартапом. В течение всего периода акселерации команду стартапа сопровождает ментор и трекер, помогающие ей эффективно взаимодействовать с Банком.

Для конкурсного отбора стартапов Банк УРАЛСИБ выбрал несколько приоритетных направлений:

оптимизация внутренних процессов;

работа с оттоком клиентов;

лидогенерация с помощью электронных каналов связи;

скоринг клиентов – физических и юридических лиц;

сервисы повышения лояльности и оптимизации клиентского пути;

сервисы для представителей МСБ, риск-профилирование клиентов юридических лиц;

сервисы для инвестиций и работы с инвест-портфелем;

информационная безопасность, Антифрод

В роли заказчиков со стороны Банка выступят профильные подразделения банка, образующие мини-продуктовые команды. Для них запланирована специализированная образовательная программа, направленная на развитие soft-skills по работе с инновациями, быстрому запуску пилотов и формированию концептов (product vision).

«Запуск собственного акселератора – это закономерный и запланированный шаг в развитии любого высокотехнологичного банка, к которому мы пришли эволюционным путем.

Учитывая количество и динамику выпускаемых на рынок сервисов, необходимость быть гибкими и уметь быстро проверять бизнес-гипотезы а также оперативно взаимодействовать с внешней технологической средой – вот далеко не полный набор ключевых задач, которые помогает решить акселератор. Не менее значимым аспектом является развитие корпоративной культуры в части работы с инновациями, которые должны стать одним из повседневных инструментов, доступных любому сотруднику.

С точки зрения процесса, сейчас это выделенный ускоренный механизм с минимальным набором формализующих и регламентирующих документов, который позволяет провести пилот с внешним партнером за 3-4 месяца. В идеальном раскладе, собственный акселератор должен аккумулировать и структурировать эти активности, выдавая около 10-15 таких пилотов в год, что должно привести к сокращению time-to-market для вывода на рынок новых сервисов, а значит и сократить срок получения конечных бизнес-бенефитов» – отметил Алексей Скогорев – директор по инновациям, руководитель инновационной лаборатории iLab ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Первые практические результаты команды смогут представить в декабре 2019 года. За время участия в программе стартапы получат обратную связь от функциональных и бизнес-подразделений Банка, по результатам которых они смогут доработать технологическое решение и протестировать его возможности. Финалисты представят результаты своих пилотных проектов топ-менеджменту Банка, и смогут побороться за финансирование и масштабирование разработанного прототипа.

С подробным перечнем направлений для отбора и условиями участия можно ознакомиться на сайте программы. Прием заявок продлится до 30 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU