Сократились на 2,4%: уральцы стали реже умирать

СЕГОДНЯ 09:28 2019-09-10T09:28:21+03:00

Смертность в регионе сократилась на 2,4%, по сравнению с прошлым годом Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Жители Свердловской области стали реже умирать – в период с января по июль этого года зарегистрировано на 831 случай смерти меньше (или на 2,4%), чем за аналогичный период.

- За семь месяцев этого года показатель смертности составил 13,6 случая на 1 000 жителей, что ниже уровня аналогичного периода 2018 года на 2,2%, - рассказали в министерстве здравоохранения региона.

Смерти от болезней кровообращения снизились на 5,6%, от болезней органов дыхания – на 12%, смерти от внешних причин снизились на 6,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU