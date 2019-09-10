ПАО «ФСК ЕЭС» направило 728 млн рублей на модернизацию основного элемента схемы выдачи мощности Ириклинской ГРЭС – ОРУ 500 кВ

СЕГОДНЯ 08:44 2019-09-10T08:44:01+03:00

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ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) начало проект реконструкции открытого распределительного устройства (ОРУ) 500 кВ Ириклинской ГРЭС – крупнейшей электростанции Южного Урала. На электросетевом объекте будет полностью обновлен парк выключателей 500 кВ. В результате повысится надежность электроснабжения потребителей Оренбургской и Челябинской областей, Республики Башкортостан, а также межгосударственного транзита в Республику Казахстан.

Выключатели – ключевые элементы коммутационного оборудования, снижающего риски системных нарушений при коротких замыканиях. Вместо устаревших воздушных аппаратов на ОРУ 500 кВ Ириклинской ГРЭС будут применены современные элегазовые выключатели. Такое оборудование отличается высокой пожаро- и взрывобезопасностью. Его внедрение позволяет отказаться от компрессорных станций, что ведет к снижению эксплуатационных затрат. На текущий момент выполнен монтаж первых двух выключателей 500 кВ. В планах дальнейшей реконструкции установка семи таких аппаратов и измерительных трансформаторов напряжения 500 кВ. Все оборудование произведено в России.

Ириклинская ГРЭС – ключевой генерирующий объект энергосистемы Урала. Установленная электрическая мощность электростанции составляет 2,46 ГВт.

ИСТОЧНИК KP.RU