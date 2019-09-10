Незаконный въезд и продажа наркотиков: с начала года с Урала домой отправили больше 1,3 тысяч мигрантов
С начала года судебные приставы Свердловской области отправили домой 1 332 мигранта – в основном, все они были жителями Таджикистана. Основные причины – не соблюдение правил въезда на территорию РФ, незаконная деятельность, а еще продажа и хранение наркотиков.
- Все они подвергаются административным штрафам и выдворению за пределы РФ, - рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области. – Больше всего оказалось нарушителей из Таджикистана (588) и Узбекистана (514).
Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
85% всех отправившихся домой граждан покупали билеты за свой счет, своих родственников или представителей диаспор – только 15% обратились за помощью в госбюджет.
ИСТОЧНИК KP.RU