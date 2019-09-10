Нужна медпомощь: в Екатеринбурге ищут бабушку в розовых галошах

СЕГОДНЯ 06:37 2019-09-10T06:37:29+03:00

Она пропала еще два дня назад

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В Екатеринбурге потерялась 73-летняя Виноградова Лидия Афонасьевна. О пропаже сообщили ее близкие и обратились за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт».

- Она ушла из дома еще 8 сентября, никто не знает, куда она направилась, - рассказали там.

Приметы: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, короткие светлые волосы с сединой и голубые глаза.

На момент пропажи была одета в темно-зеленую удлиненную курточку, розовые галоши, шерстяные носки, розовую шерстяную шапочку-чалму.

Всех, кто знает о ее местонахождении хоть что-нибудь – или видел ее, просят обратиться на телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU