Нужна медпомощь: в Екатеринбурге ищут бабушку в розовых галошах
Она пропала еще два дня назад
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"
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В Екатеринбурге потерялась 73-летняя Виноградова Лидия Афонасьевна. О пропаже сообщили ее близкие и обратились за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт».
- Она ушла из дома еще 8 сентября, никто не знает, куда она направилась, - рассказали там.
Приметы: рост 162 сантиметра, худощавое телосложение, короткие светлые волосы с сединой и голубые глаза.
На момент пропажи была одета в темно-зеленую удлиненную курточку, розовые галоши, шерстяные носки, розовую шерстяную шапочку-чалму.
Всех, кто знает о ее местонахождении хоть что-нибудь – или видел ее, просят обратиться на телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU