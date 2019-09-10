Спасли двух человек: в Нижнем Тагиле вспыхнули два дома и гараж
Благодаря слаженной работе спасателей никто не пострадал
Сегодня ночью в Нижнем Тагиле вспыхнули два дома и гаражФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле вчера поздно вечером, 9 сентября, вспыхнул гараж. Сообщение диспетчерам поступило около 22:44, на место сразу же выехали 14 спасателей на 4 спецмашинах, но когда они прибыли на место, огонь перекинулся на соседние постройки, дома и два автомобиля.
- На площади в 70 «квадратов» сгорели надворные постройки, «Газель» и Toyota, а также крыша у двух частных домов, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Спасатели эвакуировали двух человек.
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Огонь потушили примерно за 20 минут, разбирать сгоревшие конструкции закончили к 02:15.
ИСТОЧНИК KP.RU