2019-09-10T06:07:03+03:00
Происшествия

Спасли двух человек: в Нижнем Тагиле вспыхнули два дома и гараж

Благодаря слаженной работе спасателей никто не пострадал
Мария Трапезникова
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Сегодня ночью в Нижнем Тагиле вспыхнули два дома и гаражСегодня ночью в Нижнем Тагиле вспыхнули два дома и гаражФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле вчера поздно вечером, 9 сентября, вспыхнул гараж. Сообщение диспетчерам поступило около 22:44, на место сразу же выехали 14 спасателей на 4 спецмашинах, но когда они прибыли на место, огонь перекинулся на соседние постройки, дома и два автомобиля.

- На площади в 70 «квадратов» сгорели надворные постройки, «Газель» и Toyota, а также крыша у двух частных домов, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Спасатели эвакуировали двух человек.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Огонь потушили примерно за 20 минут, разбирать сгоревшие конструкции закончили к 02:15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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