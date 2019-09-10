Спасли двух человек: в Нижнем Тагиле вспыхнули два дома и гараж

СЕГОДНЯ 06:07 2019-09-10T06:07:03+03:00

Сегодня ночью в Нижнем Тагиле вспыхнули два дома и гараж Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Нижнем Тагиле вчера поздно вечером, 9 сентября, вспыхнул гараж. Сообщение диспетчерам поступило около 22:44, на место сразу же выехали 14 спасателей на 4 спецмашинах, но когда они прибыли на место, огонь перекинулся на соседние постройки, дома и два автомобиля.

- На площади в 70 «квадратов» сгорели надворные постройки, «Газель» и Toyota, а также крыша у двух частных домов, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Спасатели эвакуировали двух человек.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Огонь потушили примерно за 20 минут, разбирать сгоревшие конструкции закончили к 02:15.

ИСТОЧНИК KP.RU