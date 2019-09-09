2019-09-09T19:30:32+03:00
Общество

Уральские синоптики объявили об опасности из-за смога

Предупреждение будет действовать почти двое суток
Алина СУРИНА
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Синоптики объявили о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности из-за смогаСиноптики объявили о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности из-за смога
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В Свердловской области синоптики объявили о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности из-за смога. Об этом сообщили на официальном сайте Уралгидрометцентра.

- До 20 часов 11 сентября на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе,- отметили в Уралгидрометцентре.

Завтра в регионе обещают тепло - до +13…+18 градусов. Местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром будет туман. Температура опустится до +4,+9. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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