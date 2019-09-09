2019-09-09T19:07:19+03:00
Общество

«Потеря для всего нашего плавания»: скончался екатеринбургский пловец, преодолевший 30 километров по открытому морю

Игорю Макеееву было 60 лет
Алина СУРИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Скончался екатеринбургский пловец, преодолевший 30 километров по открытому морю. Игорю Макеееву было 60 лет. Сегодня утром мы писали, что на соревнованиях в Греции в эти выходные спортсмен завоевал бронзу.

- Потеря для всего нашего плавания... Сегодня умер Игорь Макеев.. Вышел на утреннюю пробежку - и упал... Наверное, сердце... Замечательный человек, добрый... Много полезного и хорошего делал для ребят и девчонок... Земля пухом, друг... Супруге, детям - соболезнования... Держитесь, - написал на своей странице в Facebook Андрей Митьков.

Игоря Макееева после участия в соревнованиях, накануне назвали Ultraoceanman. Спортсмен проплыл по Ионическому морю от города Корони в Каламату. В море он пробыл около 10 часов. В 2017 году Игорь Макеев в одиночку переплыл Гибралтар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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