Екатеринбург стал локацией популярной в 90-е годы игры
В третьей части игры «Герои меча и магии» отразили проблемные места города
Фото: Антимузей компьютеров и игр
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Екатеринбург стал локацией популярной в 90-е годы игры. В третьей части игры «Герои меча и магии» отразили проблемные места города. Например, здесь есть набережная Исети со сквером у Драмтеатра. Карту со столицей Урала сделали в Музее компьютеров и игр.
Фото: Антимузей компьютеров и игр
Фото: Антимузей компьютеров и игр
Фото: Антимузей компьютеров и игр
ИСТОЧНИК KP.RU