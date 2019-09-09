2019-09-09T18:44:08+03:00
Общество

Екатеринбург стал локацией популярной в 90-е годы игры

В третьей части игры «Герои меча и магии» отразили проблемные места города
Алина СУРИНА
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Фото: Антимузей компьютеров и игрФото: Антимузей компьютеров и игр
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Екатеринбург стал локацией популярной в 90-е годы игры. В третьей части игры «Герои меча и магии» отразили проблемные места города. Например, здесь есть набережная Исети со сквером у Драмтеатра. Карту со столицей Урала сделали в Музее компьютеров и игр.

Фото: Антимузей компьютеров и игр

Фото: Антимузей компьютеров и игр

Фото: Антимузей компьютеров и игр

Фото: Антимузей компьютеров и игр

Фото: Антимузей компьютеров и игр

Фото: Антимузей компьютеров и игр

ИСТОЧНИК KP.RU

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