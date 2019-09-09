Полкилометра по прямой: уральский канатоходец вышел на мировой рекорд
Мужчина попал в «Книгу рекордов Гиннесса»
Фото: личная страница Максима Кагина в Facebook
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Канатоходец из Екатеринбурга Максим Кагин поучаствовал в соревнованиях по хайлайну, который в выходные прошел в Москве. Мужчина прошел дистанцию в 245 метров по канату в обе стороны на высоте 350 метров от земли и ни разу не споткнулся.
В итоге уральский «человек трюк» вместе со своей командой сумел установить мировой рекорд и попал в «Книгу рекордов Гиннесса», пишет издание «Наша Газета».
Впереди россиянина по канату шел спортсмен из Германии, однако Максим Кагин сумел побить его результат.
ИСТОЧНИК KP.RU