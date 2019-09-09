Полкилометра по прямой: уральский канатоходец вышел на мировой рекорд

СЕГОДНЯ 18:41 2019-09-09T18:43:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Канатоходец из Екатеринбурга Максим Кагин поучаствовал в соревнованиях по хайлайну, который в выходные прошел в Москве. Мужчина прошел дистанцию в 245 метров по канату в обе стороны на высоте 350 метров от земли и ни разу не споткнулся.

В итоге уральский «человек трюк» вместе со своей командой сумел установить мировой рекорд и попал в «Книгу рекордов Гиннесса», пишет издание «Наша Газета».

Впереди россиянина по канату шел спортсмен из Германии, однако Максим Кагин сумел побить его результат.

ИСТОЧНИК KP.RU