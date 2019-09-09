2019-09-09T17:42:47+03:00
Общество

Студент УрФУ поедет в Сочи, чтобы разработать подсветку для колеса обозрения

Владимир Черепанов – один из победителей конкурса «Кибервызов»
Алина СУРИНА
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Фото: пресс-служба РостелекомФото: пресс-служба Ростелеком
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Студент УрФУ поедет в Сочи, чтобы разработать подсветку для колеса обозрения. Владимир Черепанов – один из победителей конкурса «Кибервызов». Молодой человек занял в соревновании третье место. Сейчас он вместе с 40 студентами в образовательном центре «Сириус». Здесь открылась смена пор кибербезопасности.

- Заключительным этапом смены станет тестовое задание, в ходе которого студенты должны изменить иллюминационную подсветку «Колеса Времени» в первом тематическом парке страны Сочи Парке. Для этого ИТ-специалисты Сочи Парка создадут отдельную инфраструктуру, имитирующую сеть управления автоматикой аттракциона, - рассказал партнер образовательного проекта - «Ростелеком».

Партнеры проекта предоставили студентам технологические решения, необходимые для обучающего модуля. Это позволило максимально приблизить лабораторную базу, на которой происходит обучение студентов, к инфраструктуре реального промышленного предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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