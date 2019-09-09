Можно будет нормально ходить: в Екатеринбурге на центральные улицы вернут траву
В скором времени в Екатеринбурге вдоль проспекта Ленина снова появится трава - специалисты уже начали укладывать на месте котлованов и ям рулонные газоны. Территория озеленения - участок от улицы Луначарского до Восточной. Такое решение приняли после объезда главы города Высокинского по всем ремонтируемым участкам.
- Тот натуральный газон в рулонах, который специалисты уложили в центральной части города, прекрасно себя зарекомендовал: он неприхотлив к капризам природы и не требует применения особых технологий по уходу, - отметил вице-мэр Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.
Напомним, что все работы по благоустройству улиц должны быть завершены не позднее ноября этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU