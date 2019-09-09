Можно будет нормально ходить: в Екатеринбурге на центральные улицы вернут траву

СЕГОДНЯ 14:35 2019-09-09T14:42:35+03:00

На участке от Луначарского до Восточной в скором времени постелют искусственный газон Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В скором времени в Екатеринбурге вдоль проспекта Ленина снова появится трава - специалисты уже начали укладывать на месте котлованов и ям рулонные газоны. Территория озеленения - участок от улицы Луначарского до Восточной. Такое решение приняли после объезда главы города Высокинского по всем ремонтируемым участкам.

- Тот натуральный газон в рулонах, который специалисты уложили в центральной части города, прекрасно себя зарекомендовал: он неприхотлив к капризам природы и не требует применения особых технологий по уходу, - отметил вице-мэр Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

Напомним, что все работы по благоустройству улиц должны быть завершены не позднее ноября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU