2019-09-09T13:48:52+03:00
Происшествия

«Обмотал шнуром шею и стянул»: екатеринбуржца, убийшего подругу из ревности, отправили под суд

Сейчас ему грозит до 15 лет тюрьмы
Мария Трапезникова
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Фото: СКР по Свердловской областиФото: СКР по Свердловской области
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Дело жителя Екатеринбурга, который из ревности задушил свою подругу, направили в суд. Его обвиняют по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Напомним, что инцидент произошел в декабре прошлого года. Мужчина, находясь в нетрезвом виде, в ходе конфликта из ревности убил свою подругу. Он повалил супругу на диван, обмотал шнуром шею супруги и задушил ее, добавили в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел в конце декабря прошлого года. Фото: СКР по Свердловской области

Инцидент произошел в конце декабря прошлого года. Фото: СКР по Свердловской области

- После убийства мужчина скрылся, находился в розыске, и в ходе проведения необходимых оперативно-розыскных мероприятий впоследствии был установлен и задержан сотрудниками отдела полиции №6 УМВД по городу Екатеринбургу на территории Шалинского ГО, где скрывался у своего знакомого, - отметил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Фото: СКР по Свердловской области

Фото: СКР по Свердловской области

Во время расследования следователи допросили всех возможных свидетелей, а также провели ряд экспертиз. Сейчас дело будет рассматривать Октябрьский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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