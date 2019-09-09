«Обмотал шнуром шею и стянул»: екатеринбуржца, убийшего подругу из ревности, отправили под суд
Дело жителя Екатеринбурга, который из ревности задушил свою подругу, направили в суд. Его обвиняют по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.
Напомним, что инцидент произошел в декабре прошлого года. Мужчина, находясь в нетрезвом виде, в ходе конфликта из ревности убил свою подругу. Он повалил супругу на диван, обмотал шнуром шею супруги и задушил ее, добавили в пресс-службе прокуратуры региона.
Инцидент произошел в конце декабря прошлого года. Фото: СКР по Свердловской области
- После убийства мужчина скрылся, находился в розыске, и в ходе проведения необходимых оперативно-розыскных мероприятий впоследствии был установлен и задержан сотрудниками отдела полиции №6 УМВД по городу Екатеринбургу на территории Шалинского ГО, где скрывался у своего знакомого, - отметил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.
Фото: СКР по Свердловской области
Во время расследования следователи допросили всех возможных свидетелей, а также провели ряд экспертиз. Сейчас дело будет рассматривать Октябрьский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU