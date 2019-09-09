АСКО-СТРАХОВАНИЕ» в Екатеринбурге набирает собственную агентскую сеть

СЕГОДНЯ 13:41 2019-09-09T13:56:41+03:00

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«В 2020 году нашей компании исполняется 30 лет!», - говорит Марс Арсланов, директор филиала «Аско-страхование» Но в Екатеринбурге мы только начали активное развитие собственной агентской сети. Если вы коммуникабельны, легки на подъем, хотите развиваться и хорошо зарабатывать - то это работа для вас! У нас - конкурентное комиссионное вознаграждение, нет ограничений по количеству договоров, заключенных агентом или сумме вознаграждения. Есть соцпакет. И, конечно, возможен карьерный рост – переход в штат компании, все зависит от того, как человек себя проявит».

Добавим, что в компании ждут и студентов, и тех, кто уже вышел на пенсию! Также можно работать в офисе или удаленно, совмещать с основным видом деятельности! Скучно точно не будет! Агент, как правило, обрастает связями, ведь он общается с разными людьми – от домохозяек до директоров крупных компаний. Ну и, конечно, работа в надёжной компании, в дружном коллективе - это всегда залог стабильности!

Если вам интересно наше предложение, записывайтесь на собеседование: +7343 2273002

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ИСТОЧНИК KP.RU