2019-09-09T13:28:54+03:00
Общество

48 часов в пути: из Екатеринбурга запустят еще один автобус до Казахстана

Ходить он начнет с 21 сентября с Северного автовокзала
Мария Трапезникова
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Из Екатеринбурга стартует рейс до еще одного города в КазахстанеИз Екатеринбурга стартует рейс до еще одного города в КазахстанеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из Екатеринбурга, с Северного автовокзала, скоро можно будет уехать в еще одну точку Казахстана – село Жибек-Жолы. Оно находится на границе с Узбекистаном, всего в 20 километрах от Ташкента.

- Рейсы стартуют с 21 сентября, отправление будет по субботам в 18:00. В пути придется провести 48 часов, - рассказали в пресс-службе автовокзала. – Расстояние составит больше 2,5 тысяч километров.

На билет придется потратить 3,5 тысячи, а если у вас с собой будет багаж – еще 350 рублей. Кстати, сегодня мы рассказывали, что с 18 сентября можно будет из Кольцово прямым рейсом долетать до Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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