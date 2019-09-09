«Нужна обратная связь»: Куйвашев поздравил победителей выборов в Свердловской области
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил победителей выборов в Свердловской области – на встречу к нему пришли 41 депутат. Он отметил, что официальные итоги выборов еще не опубликованы, но предварительные итоги уже известны – поэтому кандидаты могу получать поздравления.
- На что особо хочу обратить внимание. Сегодня отчетливо виден запрос горожан на обратную связь с властью. Хочу призвать вас, особенно местных депутатов – активно участвовать в решении не политических, а хозяйственных вопросов, - цитирует слова губернатора пресс-служба мэрии.
Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
Председатель облизбиркома Владимир Русинов отметил, что вчерашние выборы прошли чисто, открыто и легитимно, никаких нарушений за это время не обнаружено.
ИСТОЧНИК KP.RU