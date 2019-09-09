2019-09-09T12:28:04+03:00
Общество

«Нужна обратная связь»: Куйвашев поздравил победителей выборов в Свердловской области

Губернатор отметил, что решать нужно не политические, а хозяйственные вопросы горожан
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба мэрии ЕкатеринбургаФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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Губернатор Евгений Куйвашев поздравил победителей выборов в Свердловской области – на встречу к нему пришли 41 депутат. Он отметил, что официальные итоги выборов еще не опубликованы, но предварительные итоги уже известны – поэтому кандидаты могу получать поздравления.

- На что особо хочу обратить внимание. Сегодня отчетливо виден запрос горожан на обратную связь с властью. Хочу призвать вас, особенно местных депутатов – активно участвовать в решении не политических, а хозяйственных вопросов, - цитирует слова губернатора пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Председатель облизбиркома Владимир Русинов отметил, что вчерашние выборы прошли чисто, открыто и легитимно, никаких нарушений за это время не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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