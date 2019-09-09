В баню за победой: в Екатеринбурге выберут лучшего парильщика года

СЕГОДНЯ 11:40 2019-09-09T11:41:36+03:00

В Екатеринбурге пройдет чемпионат, на котором выберут лучшего парильщика года Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге выберут лучшего парильщика года – традиционный открытый чемпионат по банному мастерству пройдет с 25 по 28 сентября. Мастера сойдутся в честном поединке, чтобы обменяться опытом и выявить лучших из лучших.

- Целями чемпионата заявлены развитие признания, формирование и поддержание положительного имиджа бани, банного мастерства, как элемента национальной культуры и как части мирового культурного наследия, - поделились в пресс-службе мэрии. – Не маловажна и популяризация бани и банного искусства как профессионального мастерства.

Судить соревнования и проводить мастер-классы будут многократные победители российских и международных чемпионатов.

ИСТОЧНИК KP.RU