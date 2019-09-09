В свердловских отделениях «Почты России» появятся киоски с прессой

СЕГОДНЯ 11:27 2019-09-09T11:28:46+03:00

Вся продукция будет подобрана в зависимости от месторасположения и технических возможностей отделений связи

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В свердловских отделениях «Почты России» появятся киоски с газетами и остальной печатной продукцией. Все товары будут подобраны в зависимости от вида отделения связи, его месторасположения и технических возможностей. Приоритетом станет книжная и газетно-журнальная продукция, а также открытки и канцтовары.

- Нововведение уже получило положительную оценку - любой посетитель отделения может взять с полки понравившийся товар и оплатить его у оператора, кроме того некоторые товары доставляются клиенту под заказ, 0 рассказал Дмитрий Киселев, директор МР Урал Почты России.

Он также отметил, что у проекта были пилотные версии – его тестировали в нескольких почтовых отделениях области.

ИСТОЧНИК KP.RU