2019-09-09T10:41:07+03:00
Общество

Красивы и без большой груди: Екатеринбург вошел в пятерку городов с самыми обворожительными женщинами

Обогнали столицу Урала только Москва, Питер и Новосибирск
Мария Трапезникова
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Екатеринбург вошел в пятерку городов с самыми красивыми женщинами страныЕкатеринбург вошел в пятерку городов с самыми красивыми женщинами страныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня у прекрасного пола особый праздник – и нет, это не преждевременное 8 марта. Сегодня, 9 сентября, отмечается Международный день красоты. По этому случаю туристический портал «ТурСтат» провели исследование и выяснили, в каких городах России живут самые красивые женщины.

- Екатеринбург вошел в первую десятку и оказался на 5 месте. Помимо него в список вошли Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Казань, Красноярск, Самара, Краснодар, Сочи, Омск и Уфа, - рассказали в пресс-службе портала.

Для того, чтобы выяснить этот вопрос, специалисты провели интернет-голосование. За Екатеринбург пользователи отдали 5% голосов, Москву 23% голосов, за Санкт-Петербург 10%, за Новосибирск и Ростов-на-Дону – по 6%.

Голосование проводилось в сентябре, участие приняли больше 200 посетителей. Кстати, не так давно было проведено исследование, что у нас в Екатеринбурге живут самые нервные жители, а у большинства девушек – маленькая грудь, но при этом, как выяснилось, они одни из самых алчных в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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