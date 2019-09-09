2019-09-09T10:04:51+03:00
Общество

«Готов доказывать профпригодность не словами, а делом»: свердловский биатлонист Шипулин – о победе в довыборах

Спортсмен отметил, что постарается оправдать доверие избирателей
Мария Трапезникова
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Антон Шипулин рассказал о победе в довыборах в ГосдумуАнтон Шипулин рассказал о победе в довыборах в ГосдумуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловский биатлонист Антон Шипулин рассказал о победе в довыборах в Госдуму – при 99,77% обработанных бюллетеней он набрал 41,57% голосов среди избирателей. Об этом спортсмен высказался на странице в Instagram.

- Позади большой объем работы. Еще больше – впереди. Люди Серовского округа доверили мне право представлять их в Госдуме. Моя задача – сделать все возможное, чтобы это доверие оправдать, - отметил Шипулин. – Моя кампания, которая началась еще в марте, получилась непростой. Но это был новый, абсолютно уникальный для меня опыт. Я близко познакомился с регионом, с людьми, которые здесь живут.

Шипулин также отметил, что за время кампании он нашел в регионе большое количество проблем, «которые просто необходимо решать». А всем, кто выступал против его кандидатуры, ответил, что карьера спортсмена помогает доказывать свою «профпригодность не словами, а делом». Точно также он планирует поступить и в политике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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