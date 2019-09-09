Жители ЖБИ и Синих Камней в Екатеринбурге на неделю останутся без холодной воды

СЕГОДНЯ 09:13 2019-09-09T09:15:23+03:00

Жители ЖБИ и Синих Камней снова на неделю останутся без горячей воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 9 по 16 сентября там будут ремонтировать трубы

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Жители микрорайонов ЖБИ и Синих Камней, а также поселка Чапаева, останутся без воды, на этот раз – на неделю. С 9 по 16 сентября из-за ремонта трубы на участке от улицы Первомайская,120 до Высоцкого, 2 отключат холодную воду.

- Новый водовод из полимерных материалов будет затянут внутрь старого трубопровода через колодцы, - рассказали в пресс-службе «Водоканала». – Раскопки пилотных котлованов и установка специальной техники запланированы на тротуарах, без выхода на проезжие части.

Фото: пресс-служба "Водоканала"

Для удобства горожан коммунальщики установят временные колонки между домами №29-31 на улице 40 лет Комсомола, между зданиями №2-14 и №16-18 на Сыромолотова, а также на Рассветной, 11 и Сиреневом бульваре, 11.

Фото: пресс-служба "Водоканала"

Помимо этого, в этих районах с 14 по 16 сентября будут бесплатно работать автоматы с дочищенной питьевой водой.

ИСТОЧНИК KP.RU