Жители ЖБИ и Синих Камней в Екатеринбурге на неделю останутся без холодной воды
Жители микрорайонов ЖБИ и Синих Камней, а также поселка Чапаева, останутся без воды, на этот раз – на неделю. С 9 по 16 сентября из-за ремонта трубы на участке от улицы Первомайская,120 до Высоцкого, 2 отключат холодную воду.
- Новый водовод из полимерных материалов будет затянут внутрь старого трубопровода через колодцы, - рассказали в пресс-службе «Водоканала». – Раскопки пилотных котлованов и установка специальной техники запланированы на тротуарах, без выхода на проезжие части.
Фото: пресс-служба "Водоканала"
Для удобства горожан коммунальщики установят временные колонки между домами №29-31 на улице 40 лет Комсомола, между зданиями №2-14 и №16-18 на Сыромолотова, а также на Рассветной, 11 и Сиреневом бульваре, 11.
Фото: пресс-служба "Водоканала"
Помимо этого, в этих районах с 14 по 16 сентября будут бесплатно работать автоматы с дочищенной питьевой водой.
ИСТОЧНИК KP.RU