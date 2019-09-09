2019-09-09T06:53:18+03:00
Общество

«Взял в руки шпатель и пошел цементировать»: в Шарташском парке Екатеринбурга собрали 2,5 тонн мусора

Территорию очищали порядка 300 волонтеров, включая мэра и вице-губернатора
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба мэрии ЕкатеринбургаФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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В Шарташском лесопарке Екатеринбурга вчера, 8 сентября, прошел экологический субботник «Зеленая Россия». Убрать территорию от мусора и грязи вызвались 300 добровольцев. Среди них, кстати, были и высокие лица: вице-губернатор Сергей Бидонько, мэр города Александр Высокинкский, министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.

Фото: пресс-служба Шарташского лесопарка

Фото: пресс-служба Шарташского лесопарка

Фото: пресс-служба Шарташского лесопарка

Фото: пресс-служба Шарташского лесопарка

- Сергею Бидонько, помимо уборки территории, было доверено внести вклад в реставрацию амфитеатра на Каменных палатках, - поделились в пресс-службе лесопарка. – Он взял в руки шпатель и зацементировал трещины на камнях сооружения.

Сотрудники лесопарка рассказали, что в прошлом году во время такого же субботника, волонтерам удалось собрать больше 1,5 тонн мусора. Что ж, в этом году они переплюнули самих себя – за вчерашний день было собрано больше 2,5 тонн.

Фото: пресс-служба Шарташского лесопарка

Фото: пресс-служба Шарташского лесопарка

Фото: пресс-служба Шарташского лесопарка

Фото: пресс-служба Шарташского лесопарка

Напомним, что накануне директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин представил макеты благоустройства территории и рассказал мэру Высокинскому о ходе строительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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