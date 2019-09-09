«Взял в руки шпатель и пошел цементировать»: в Шарташском парке Екатеринбурга собрали 2,5 тонн мусора
В Шарташском лесопарке Екатеринбурга вчера, 8 сентября, прошел экологический субботник «Зеленая Россия». Убрать территорию от мусора и грязи вызвались 300 добровольцев. Среди них, кстати, были и высокие лица: вице-губернатор Сергей Бидонько, мэр города Александр Высокинкский, министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов.
Фото: пресс-служба Шарташского лесопарка
Фото: пресс-служба Шарташского лесопарка
- Сергею Бидонько, помимо уборки территории, было доверено внести вклад в реставрацию амфитеатра на Каменных палатках, - поделились в пресс-службе лесопарка. – Он взял в руки шпатель и зацементировал трещины на камнях сооружения.
Сотрудники лесопарка рассказали, что в прошлом году во время такого же субботника, волонтерам удалось собрать больше 1,5 тонн мусора. Что ж, в этом году они переплюнули самих себя – за вчерашний день было собрано больше 2,5 тонн.
Фото: пресс-служба Шарташского лесопарка
Фото: пресс-служба Шарташского лесопарка
Напомним, что накануне директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин представил макеты благоустройства территории и рассказал мэру Высокинскому о ходе строительных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU