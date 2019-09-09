2019-09-09T06:08:32+03:00
Общество

Без нарушений: глава облизбиркома доложил об итогах дня голосования

Владимир Русинов отметил, что все прошло организованно и спокойно
Мария Трапезникова
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По словам Русинова, день выборов прошел хорошо, никаких нарушений не замеченоПо словам Русинова, день выборов прошел хорошо, никаких нарушений не замеченоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов доложил ЦИК об итогах дня голосования. Так, явка на федеральных выборах составила около 25%.

Русинов также отметил, что, в целом, на горячую линию облизбиркома поступило 130 обращений – почти все они касались уточнения границ избирательных округов и мест, где находятся участки. Согласно данным на вчерашний вечер (21:30), зафиксировано всего 5 жалоб – только одна из них касалась дополнительных выборов депутата Госдумы. Проверка уже проведена, никаких нарушений выявлено не было.

В целом выборы прошли организованно и спокойно. Большая часть участков в эту кампанию у нас «закрыта» КОИБами – это сократит время подсчета голосов избирателей. Первые результаты мы будем иметь уже к полуночи, – сообщил Владимир Русинов.

На совещании с ЦИК присутствовала и Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она также рассказала о работе Центра общественного наблюдения.

- Две площадки ЦОН (в Екатеринбурге и Серове) за день голосования приняли и обработали 143 звонка, мобильные экипажи совершили 131 выезд на участки с целью контроля за соблюдением избирательного законодательства, - рассказали в пресс-службе Заксобрания. – Ни одного нарушения, которые хоть как-то могли бы повлиять на результаты голосования, не установлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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