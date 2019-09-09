2019-09-09T04:50:33+03:00
Политика

Довыбрали: предприниматиель из Гордумы Екатеринбурга переходит в Заксобрание

Владимир Смирнов лидирует на довыборах по Орджоникидзевскому району
Лев ИСТОМИН
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В прошлом году на избирательные участки города пришли почти 27% избирателейВ прошлом году на избирательные участки города пришли почти 27% избирателейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Депутат городской думы Екатеринбурга 38летний Владимир Смирнов, который признан самым богатым народным избранником по итогам 2017 года, лидирует на довыборах в Заксобрание Свердловской области.

После обработки более 20% бюллетеней у предпринимателя более 47% голосов избирателей. Далее с большим отрывом следуют его конкуренты: Андрей Пиняжин и Дмитрий Головин. Последний работал в предыдущем созыве Гордумы Екатеринбурга.

Напомним, что 8 сентября 2019 года также состолись довыбры в Госдуму по Серовскому городскому округу. Здесь также все обошлось без сюрпризов: лидирует спортсмен Антон Шипулин.

Явка на выборах в Свердловской области вчера была крайне низкой: в Екатеринбурге на избирательные участки пришли около 12%, а в области - около 24%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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