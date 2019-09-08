В компании губернатора и Тины Канделаки: в Екатеринбурге дали старт Чемпионату мира по боксу
В выставочном комплексе Екатеринбург ЭКСПО прошло торжественное открытие Чемпионата мира по боксу. С 8 по 21 сентября в уральской столице пройдут бои с участием спортсменов из 80 стран мира.
Губернатор Куйвашев выступил с приветственным словомФото: Алексей БУЛАТОВ
Аркадий Чернецкий и Егор МехонцевФото: Алексей БУЛАТОВ
Открывать турнир выпала честь телеведущей Тине Канделаки. В числе почетных гостей на церемонии присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев, первый мэр города Аркадий Чернецкий, бизнесмен Андрей Симановский и легендарный Костя Цзю.
Мэр Александр Высокинский и Андрей СимановскийФото: Алексей БУЛАТОВ
Медведь стал официальным символом этого Чемпионата мираФото: Алексей БУЛАТОВ
При этом за несколько часов до этого Цзю провел открытую тренировку в СКИВС УрФУ.
Также зрители увидели видеообращение президента Владимира ПутинаФото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU