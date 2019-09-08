2019-09-08T20:03:00+03:00
Спорт

В компании губернатора и Тины Канделаки: в Екатеринбурге дали старт Чемпионату мира по боксу

Турнир пройдет в уральской столице с 8 по 21 сентября с участием порядка 480 спортсменов из 80 стран мира
Олег Галимов
Поделиться:
Тина Канделаки была ведущей мероприятияТина Канделаки была ведущей мероприятияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В выставочном комплексе Екатеринбург ЭКСПО прошло торжественное открытие Чемпионата мира по боксу. С 8 по 21 сентября в уральской столице пройдут бои с участием спортсменов из 80 стран мира.

Губернатор Куйвашев выступил с приветственным словом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Куйвашев выступил с приветственным словомФото: Алексей БУЛАТОВ

Аркадий Чернецкий и Егор Мехонцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аркадий Чернецкий и Егор МехонцевФото: Алексей БУЛАТОВ

Открывать турнир выпала честь телеведущей Тине Канделаки. В числе почетных гостей на церемонии присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев, первый мэр города Аркадий Чернецкий, бизнесмен Андрей Симановский и легендарный Костя Цзю.

Мэр Александр Высокинский и Андрей Симановский Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Александр Высокинский и Андрей СимановскийФото: Алексей БУЛАТОВ

Медведь стал официальным символом этого Чемпионата мира Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медведь стал официальным символом этого Чемпионата мираФото: Алексей БУЛАТОВ

При этом за несколько часов до этого Цзю провел открытую тренировку в СКИВС УрФУ.

Также зрители увидели видеообращение президента Владимира Путина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также зрители увидели видеообращение президента Владимира ПутинаФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пошли за шишками и заблудились: на Урале из леса вывели потерявшуюся мать с ребенком
Губернатор Куйвашев проверил работу центра общественного наблюдения за выборами
Костя Цзю провел открытую тренировку в Екатеринбурге в преддверии Чемпионата мира по боксу
«Во втором раунде все оборвалось»: актер Кулик пропустил бой Хабиба из-за Первого канала
Свердловский избирком назвал первые данные по явке на выборах
После бунта заключенных в колонии Екатеринбурга показали спектакль по роману Толстого
Меньше 2% свердловчан указывают в резюме среди своих навыков грамотность
Хотела проскочить на «желтый»: в Первоуральске автолюбительница сбила 13-летнего велосипедиста
Спасибо хет-трику: футболисты «Урала» обыграли первоуральский «Динур» со счетом 6:0
Потушили за 10 минут: в уральском поселке вспыхнула баня
По стойке «смирно»: в Екатеринбурге больше 300 спасателей-первокурсников прошли обряд посвящения
В уральской школе, где предотвратили теракт, усилили режим охраны
Построят парковку на 300 мест и детские площадки: в Шарташском парке Екатеринбурга прошел субботник
Будут идти 19 дней: в Екатеринбурге стартовал крестный ход до Верхотурья