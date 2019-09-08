2019-09-08T17:49:55+03:00
Происшествия

Пошли за шишками и заблудились: на Урале из леса вывели потерявшуюся мать с ребенком

В поисках принимали участие 30 человек
Олег Галимов
Поделиться:
Изменить размер текста:

В лесу поселка Сосновка Карпинского округа спасли местную жительницу, которая пошла с ребенком в лес за шишками и заблудилась. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, женщина позвонила в экстренную службу по телефону.

- Женщина смогла подробно описать местность, что помогло спасателям быстро отыскать ее и ребенка в лесу. В поисках принимали участие 30 человек: сотрудники местной администрации, спасатели МЧС и полицейские.

Напомним, что на прошлой неделе из леса спасли грибников, которые три дня не могли найти дорогу домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Куйвашев проверил работу центра общественного наблюдения за выборами
Костя Цзю провел открытую тренировку в Екатеринбурге в преддверии Чемпионата мира по боксу
«Во втором раунде все оборвалось»: актер Кулик пропустил бой Хабиба из-за Первого канала
Свердловский избирком назвал первые данные по явке на выборах
После бунта заключенных в колонии Екатеринбурга показали спектакль по роману Толстого
Меньше 2% свердловчан указывают в резюме среди своих навыков грамотность
Хотела проскочить на «желтый»: в Первоуральске автолюбительница сбила 13-летнего велосипедиста
Спасибо хет-трику: футболисты «Урала» обыграли первоуральский «Динур» со счетом 6:0
Потушили за 10 минут: в уральском поселке вспыхнула баня
По стойке «смирно»: в Екатеринбурге больше 300 спасателей-первокурсников прошли обряд посвящения
В уральской школе, где предотвратили теракт, усилили режим охраны
Построят парковку на 300 мест и детские площадки: в Шарташском парке Екатеринбурга прошел субботник
Будут идти 19 дней: в Екатеринбурге стартовал крестный ход до Верхотурья