Пошли за шишками и заблудились: на Урале из леса вывели потерявшуюся мать с ребенком
В поисках принимали участие 30 человек
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В лесу поселка Сосновка Карпинского округа спасли местную жительницу, которая пошла с ребенком в лес за шишками и заблудилась. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, женщина позвонила в экстренную службу по телефону.
- Женщина смогла подробно описать местность, что помогло спасателям быстро отыскать ее и ребенка в лесу. В поисках принимали участие 30 человек: сотрудники местной администрации, спасатели МЧС и полицейские.
Напомним, что на прошлой неделе из леса спасли грибников, которые три дня не могли найти дорогу домой.
ИСТОЧНИК KP.RU