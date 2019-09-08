Пошли за шишками и заблудились: на Урале из леса вывели потерявшуюся мать с ребенком

СЕГОДНЯ 17:49 2019-09-08T17:49:55+03:00

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В лесу поселка Сосновка Карпинского округа спасли местную жительницу, которая пошла с ребенком в лес за шишками и заблудилась. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, женщина позвонила в экстренную службу по телефону.

- Женщина смогла подробно описать местность, что помогло спасателям быстро отыскать ее и ребенка в лесу. В поисках принимали участие 30 человек: сотрудники местной администрации, спасатели МЧС и полицейские.

Напомним, что на прошлой неделе из леса спасли грибников, которые три дня не могли найти дорогу домой.

ИСТОЧНИК KP.RU