Губернатор Куйвашев проверил работу центра общественного наблюдения за выборами

СЕГОДНЯ 16:29 2019-09-08T16:30:39+03:00

Сегодня в Серовском округе проходят довыборы в Госдуму, в которых участвует Антон Шипулин

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Губернатор Евгений Куйвашев проверил работу Центра общественного наблюдения за выборами, разместившийся на площадке министерства общественной безопасности региона. Центр — это проект, придуманный и реализованный впервые в Свердловской области для обеспечения максимальной прозрачности выборного процесса.

Фото: Департамент информационной политики

- Евгений Владимирович, эти выборы – первое серьезное испытание для обновленного политического блока. Это, по сути, первое глобальное испытание для Сергея Бидонько. Как вы оцениваете, удалось ему справиться? Продемонстрировать хороший результат?

- Давайте дождемся окончания. Но на данную минуту скажу, что весь политический блок и коллеги на местах справились. Работа политического блока не ограничивается одними выборами, это постоянная работа, направленная, в первую очередь, на реализацию законных прав и интересов жителей Свердловской области, установок Президента, нашей программы «Пятилетка развития», - ответил глава региона.

По словам омбудсмена Татьяны Мерзляковой, голосование на Среднем Урале проходит без нарушений.

- Все нормально, я сама десять участков сегодня посетила, мы научились работать чисто, - рассказала омбудсмен. – В Центр поступило 93 звонка, люди задают вопросы и консультируются.

ИСТОЧНИК KP.RU