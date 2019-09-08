Костя Цзю провел открытую тренировку в Екатеринбурге в преддверии Чемпионата мира по боксу
Абсолютный чемпион мира среди профессионалов, легенда российского и мирового бокса Костя Цзю провел в Екатеринбурге открытую тренировку в преддверии Чемпионата мира по боксу. Турнир пройдет в уральской столице с 8 по 21 сентября с участием порядка 480 спортсменов из 80 стран мира.
Фото: пресс-служба УрФУ / Илья Сафаров
-Чемпионат возвращается в Россию спустя 30 лет, — подчеркнул Цзю. — Самое важное, что он станет стимулом пойти в зал молодым ребятам. Тем, кто готов к трудностям, кто готов пожертвовать многим ради победы. Таким, как участники сегодняшней тренировки.
Встреча Цзю с фанатами прошла в СКИВС УрФУ.
- Очень рад побывать в родном университете, — добавил спортсмен, выпускник УрФУ. — Поздравляю всех студентов с началом года, удачи вам, увидимся на Чемпионате мира!
Фото: пресс-служба УрФУ / Илья Сафаров
ИСТОЧНИК KP.RU