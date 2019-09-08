2019-09-08T14:22:13+03:00
Спорт

Костя Цзю провел открытую тренировку в Екатеринбурге в преддверии Чемпионата мира по боксу

Турнир пройдет в уральской столице с 8 по 21 сентября
Олег Галимов
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Фото: пресс-служба УрФУ / Илья СафаровФото: пресс-служба УрФУ / Илья Сафаров
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Абсолютный чемпион мира среди профессионалов, легенда российского и мирового бокса Костя Цзю провел в Екатеринбурге открытую тренировку в преддверии Чемпионата мира по боксу. Турнир пройдет в уральской столице с 8 по 21 сентября с участием порядка 480 спортсменов из 80 стран мира.

Фото: пресс-служба УрФУ / Илья Сафаров

Фото: пресс-служба УрФУ / Илья Сафаров

-Чемпионат возвращается в Россию спустя 30 лет, — подчеркнул Цзю. — Самое важное, что он станет стимулом пойти в зал молодым ребятам. Тем, кто готов к трудностям, кто готов пожертвовать многим ради победы. Таким, как участники сегодняшней тренировки.

Встреча Цзю с фанатами прошла в СКИВС УрФУ.

- Очень рад побывать в родном университете, — добавил спортсмен, выпускник УрФУ. — Поздравляю всех студентов с началом года, удачи вам, увидимся на Чемпионате мира!

Фото: пресс-служба УрФУ / Илья Сафаров

Фото: пресс-служба УрФУ / Илья Сафаров

ИСТОЧНИК KP.RU

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