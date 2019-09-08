Меньше 2% свердловчан указывают в резюме среди своих навыков грамотность

СЕГОДНЯ 09:40 2019-09-08T09:44:50+03:00

Отмечается, что чаще всего акцент на грамотности и грамотной речи делают женщины – им принадлежат 68% и 61% резюме с соответствующими пометками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Менее 2% жителей Свердловской области указывают в своих резюме такой навык как грамотность. По данным аналитиков hh.ru, несмотря на скромные цифры, по данным параметрам регион занимает первое место в Уральском федеральном округе, однако отстает от среднего по стране.

- Навык «грамотность» в Свердловской области больше распространен среди соискателей сфер «Маркетинг, PR» (12,8% от общего числа резюме в профсфере), «Искусство, медиа» (10,3%), «Наука, образование» (8,4%), «Консультирование» (3,6%) и «Административный персонал» (3,1%). Реже всего его указывают в сферах «Транспорт» (0,6%), «Бухгалтерия» (0,5%) и «Рабочий персонал» (0,3%), - сообщили в пресс-службе Head Hunter.

Отмечается, что чаще всего акцент на грамотности и грамотной речи делают женщины – им принадлежат 68% и 61% резюме с соответствующими пометками.

ИСТОЧНИК KP.RU