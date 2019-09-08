Хотела проскочить на «желтый»: в Первоуральске автолюбительница сбила 13-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 08:55 2019-09-08T09:24:03+03:00

Виновница аварии пояснила, что видела мигающий желтый сигнал светофора и надеялась успеть проехать перекресток. Фото: УГИБДД по Свердловской области

С места ДТП его доставили в больницу с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

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В Первоуральске в аварии пострадал несовершеннолетний пешеход. С места ДТП его доставили в больницу с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

По данным областного управления ГИБДД, подросток был сбит 36-летней женщиной, которая была за рулем автомобиля Chery.

- Прибывшими на место аварии сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель при движении через регулируемый пешеходный переход на улице Ватутина на запрещающий сигнал светофора допустила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, пересекающего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства на разрешающий сигнал светофора, - отметили в ГИБДД.

Виновница аварии пояснила, что видела мигающий желтый сигнал светофора и надеялась успеть проехать перекресток.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Госавтоинспекция напоминает, что согласно ПДД, желтый сигнал светофора, как и красный, является запрещающим, который предупреждает о предстоящей смене сигнала светофора. Если он включается после красного, то движение по-прежнему запрещено, а когда зеленый сигнал сменяется желтым, то продолжить движение можно только в том случае, если для остановки придется прибегнуть к экстренному торможению, - напомнили в Госавтоинспекции.

Напомним, что в Екатеринбурге в результате столкновения двух машин на улице Шварца пострадали четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU