Потушили за 10 минут: в уральском поселке вспыхнула баня

СЕГОДНЯ 19:04 2019-09-07T19:04:42+03:00

В уральском поселке сегодня вечером сгорела баня, но в пожаре никто не пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Верх-Нейвинском ГО, что в Свердловской области, на улице Еловая сегодня вечером, 7 сентября, вспыхнула баня. Сообщение пришло диспетчерам в 15:49.

- На площади в 110 квадратных метров сгорели баня и прилегающие к ней надворные постройки, - добавили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. - В тушении принимали участие 12 спасателей на 4 спецмашинах.

Пожар потушили быстро: в 16:07 огонь локализовали, а уже через 11 минут, в 16:48 полностью ликвидировали. К 18:26 закончились проливка и разбор сгоревших конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU