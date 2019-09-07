2019-09-07T19:04:42+03:00
Происшествия

Потушили за 10 минут: в уральском поселке вспыхнула баня

Спасатели прибыли очень оперативно, поэтому никто не пострадал
Мария Трапезникова
Поделиться:
В уральском поселке сегодня вечером сгорела баня, но в пожаре никто не пострадалВ уральском поселке сегодня вечером сгорела баня, но в пожаре никто не пострадалФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Верх-Нейвинском ГО, что в Свердловской области, на улице Еловая сегодня вечером, 7 сентября, вспыхнула баня. Сообщение пришло диспетчерам в 15:49.

- На площади в 110 квадратных метров сгорели баня и прилегающие к ней надворные постройки, - добавили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. - В тушении принимали участие 12 спасателей на 4 спецмашинах.

Пожар потушили быстро: в 16:07 огонь локализовали, а уже через 11 минут, в 16:48 полностью ликвидировали. К 18:26 закончились проливка и разбор сгоревших конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спасибо хет-трику: футболисты «Урала» обыграли первоуральский «Динур» со счетом 6:0
По стойке «смирно»: в Екатеринбурге больше 300 спасателей-первокурсников прошли обряд посвящения
В уральской школе, где предотвратили теракт, усилили режим охраны
Построят парковку на 300 мест и детские площадки: в Шарташском парке Екатеринбурга прошел субботник
Будут идти 19 дней: в Екатеринбурге стартовал крестный ход до Верхотурья
Галерея современного искусства и конференц-зал: в Екатеринбурге открылся отреставрированный госпиталь завода на ВИЗе
Зажало под машиной: в Екатеринбурге иномарка влетела на тротуар и сбила пешеходов
СКР проверяет колонию в Екатеринбурге, где заключенные устроили бунт
Китайская боевая техника: по Каменску-Уральскому проехал эшелон с танками
Выяснилось, в каком районе Екатеринбурга в августе была самая чистая вода
Некоторым надевали маски: под Екатеринбургом из горящей колясочной эвакуировали 35 человек
В Екатеринбург на Чемпионат мира по боксу прилетела сборная России
«Автомобилист» разгромил бывшую команду Дацука в домашнем матче
«Одна даже успевала селфи делать»: екатеринбуржцы удивились нежеланию людей эвакуироваться из-за горящей квартиры в Березовском
Энергетики Екатеринбурга потратят на восстановление дорог и тротуаров после ремонта более 86 миллионов
Учреждения культуры Екатеринбурга получили дополнительное финансирование
Четыре товарища в Нижнем Тагиле отправились в тюрьму за попытку продать наркотики
Екатеринбуржцам придется неделю объезжать улицу Шевченко
«Время нас точно рассудит»: биатлонист Шипулин ответил критикам из соцсетей
В Екатеринбурге на 12 дней отменят два троллейбусных маршрута
«Колыбель Ньютона», «Маятник Максвелла» и «Рычаг Архимеда»: на набережной Екатеринбурга поставили познавательную площадку
Право на ошибку есть: на Белоярской АЭС запустили симулятор атомного реактора
В Екатеринбурге после изнасилования девушки сотрудниками ППС наказали 17 офицеров
На Урале семь семей, проживающих в аварийном доме, получили новые квартиры
Куйвашев попросил уральских бизнесменов помочь с подготовкой к Универсиаде-2023