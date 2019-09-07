Потушили за 10 минут: в уральском поселке вспыхнула баня
Спасатели прибыли очень оперативно, поэтому никто не пострадал
В уральском поселке сегодня вечером сгорела баня, но в пожаре никто не пострадалФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Верх-Нейвинском ГО, что в Свердловской области, на улице Еловая сегодня вечером, 7 сентября, вспыхнула баня. Сообщение пришло диспетчерам в 15:49.
- На площади в 110 квадратных метров сгорели баня и прилегающие к ней надворные постройки, - добавили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. - В тушении принимали участие 12 спасателей на 4 спецмашинах.
Пожар потушили быстро: в 16:07 огонь локализовали, а уже через 11 минут, в 16:48 полностью ликвидировали. К 18:26 закончились проливка и разбор сгоревших конструкций.
ИСТОЧНИК KP.RU