По стойке «смирно»: в Екатеринбурге больше 300 спасателей-первокурсников прошли обряд посвящения

СЕГОДНЯ 18:15 2019-09-07T18:21:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге сегодня, 7 сентября, около Черного тюльпана прошло торжественное посвящение первокурсников-спасателей.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Присяги принимали 160 курсантов факультетов пожарной и техносферной безопасности УрИГНС МЧС России. И еще 177 студентов факультета управления и комплексной безопасности произнесли слова верности профессии огнеборца. На мероприятие приехал замминистра по ЧС Андрей Гудрович.

- В ближайшие пять лет курсантам необходимо усердно учиться, осваивать передовые методы предупреждения и борьбы с пожарами и ликвидации ЧС, чтобы в будущем заниматься благородным делом, помогая людям, оказавшимся в беде, - цитирует его слова пресс-служба МЧС по Свердловской области. - Это очень тяжелая и ответственная работа.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

После того, как все курсанты прошли обряд посвящения, на площади состоялся плац-концерт с участием взвода роты почетного караула, команды рукопашного боя и шоу-группы барабанщиков «Империя».

ИСТОЧНИК KP.RU