2019-09-07T17:09:06+03:00
Происшествия

В уральской школе, где предотвратили теракт, усилили режим охраны

Теперь в здание не пускают без пропусков
Мария Трапезникова
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Школа №1 находится в самом центре Кушвы. Фото: Google MapsШкола №1 находится в самом центре Кушвы. Фото: Google Maps
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На этой неделе в школе №1 Кушвы едва не произошел второй «Колумбайн» - два брата закупились оружием и решили устроить теракт. Но их вовремя остановили.

После этого случая в школе усилили охрану. Теперь, если у ученика нет пропуска, подтверждающего обучение в ней, его просто не пускают. За ситуацией на «пропускном посту» следит лично директор школы.

- Директор из школы своих же учеников выталкивает, если у тебя пропуска нет. Я свой вот забыл, взял у друга, отдал ему - и она меня потом выставила из школы, - рассказал «Комсомолке» один из учеников. - А я с 1 класса там учусь, и она меня прекрасно знает.

Напомним, что инцидент, всполошивший весь Урал, произошел 3 сентября, в годовщину Бесланской трагедии. Два брата долго планировали устроить теракт в собственной школе, там самым расправиться с ненавистными одноклассниками. Есть версия, что подростки подражали американским школьникам, которые в 1999 году устроили массовую расправу в школе «Колумбайн» в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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