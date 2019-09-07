Построят парковку на 300 мест и детские площадки: в Шарташском парке Екатеринбурга прошел субботник

СЕГОДНЯ 16:46 2019-09-07T16:47:37+03:00

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В Шарташском парке Екатеринбурга стартовал первый всероссийский экологический субботник. До конца сентября он пройдет практически во всех парках и скверах города.

Во время субботника Артур Зиганшин, директор лесопарка на Шарташе, рассказал о ходе строительных работ и показал перспективный план благоустройства. На встрече, кстати, был и мэр Александр Высокинский.

Фото: Артур Зиганшин

- Сейчас мы хотим обустроить не менее 5 входных узлов, где разместятся парковки на 250-300 мест и объекты гостеприимства, - подвел итоги встречи у себя в Facebook Зиганшин. - Кольцевая велодорожка станет коммуникационным каркасом кластера и объединит все инфраструктурные объекты.

Помимо этого, на территории парка планируют открыть несколько кафе, облагородить (и очистить) пляж, несколько детских площадок и туалетов. Кстати, велодорожку начали прокладывать еще вчера. Ее планируют построить до 2020 года. А вот вся остальная инфраструктура должна быть сдана не позднее 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU