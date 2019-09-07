Галерея современного искусства и конференц-зал: в Екатеринбурге открылся отреставрированный госпиталь завода на ВИЗе

СЕГОДНЯ 15:57 2019-09-07T15:58:33+03:00

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В Екатеринбурге открылся отреставрированный госпиталь Верх-Исетского завода. Перерезать ленточку в торжественной атмосфере поручили мэру города Александру Высокинскому.

В ходе работ были полностью восстановлены четыре исторических здания госпиталя. Теперь они выглядят точь-в-точь, как раньше.

- Строители по архивным чертежам XIX века воссоздали утраченные элементы купола главного корпуса, ограду с устоями и воротами, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. - Также они провели работы по усилению фундаментов строений и восстановлению кирпичных стен здания.

Перерезать ленточку доверили мэру Высокинскому. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Площадь обновленного комплекса составила 6 тысяч квадратных метров. В нем в скором времени откроются галерея современного искусства и зал на 400 мест для концертов и конференций.

ИСТОЧНИК KP.RU