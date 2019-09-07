Зажало под машиной: в Екатеринбурге иномарка сбила женщину, которая стояла на тротуаре

СЕГОДНЯ 14:46 2019-09-07T15:24:01+03:00

Водитель пытался развернуться, но не уступил встречной машине - и ее отбросило прямо на пешеходов

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В Екатеринбурге у ТЦ «‎Ботаника - Молл» сегодня днем, 7 сентября, произошло жесткое ДТП. Водитель иномарки пытался развернуться, но не уступил встречной машине, в результате чего одну из легковушек выкинуло на тротуар. Там находились пешеходы.

- ДТП произошло в 13:40. По предварительной информации, один из автомобилей при повороте налево не предоставил второму, движущемуся по встречке, преимущество, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. - Машину отбросило прямо на тротуар, где стояли пешеходы.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Одну женщину буквально придавило кузовом машины. Ее помогали доставать прохожие. В салоне врезавшейся иномарки находились два пассажира, они тоже получили травмы. Всех пострадавших срочно госпитализировали в ГКБ № 24.

Оказалось, что в синей машине, вылетевшей на тротуар, находилась пресс-секретарь Горздрава Татьяна Ауст вместе со своим ребенком.

- Первый раз в жизни в ДТП попадаю - и вот приходится выползать через единственную незаблокированную водительскую дверь, - рассказала она. - Прекрасные выходные. Сейчас, если отпустят из больницы, повезу ребенка в "девятку".

По ее словам, с ними все в порядке, остались только синяки на шее, а вот у пострадавшей женщины-пешехода перелом. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют точные обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU