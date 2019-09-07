Выяснилось, в каком районе Екатеринбурга в августе была самая чистая вода

СЕГОДНЯ 09:02 2019-09-07T09:02:41+03:00

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В августа самая чистая водопроводная вода была в Ленинском районе. В отличие от других районов, там значения сразу трех показателей качества воды были ниже, чем в среднем по Екатеринбургу.

- Так, показатель «мутность» зафиксирован на отметке 0,58 миллиграмма на литр при допустимом нормативе 1,5 и среднегородском 0,61, - рассказали в «Водоканале».

Помимо этого, показатель окисляемости перманаганатной, показывающей содержание в воде органических соединений, остановился на отметке 3 (при допустимом нормативе в 5 мгО/литр). Ну, и последний показатель - марганец - составил 0,045 (при допустимом 0,1).

Меньше всего железа было в воде Чкаловского района, а цветности - в воде Верх-Исетского. В «Водоканале» также отметили, что контролируют качество воды только до ввода в дом. После прохождения через внутридомовые сети качество может поменяться.

ИСТОЧНИК KP.RU