2019-09-07T09:02:41+03:00
Общество

Выяснилось, в каком районе Екатеринбурга в августе была самая чистая вода

По всем параметрам лидирует Ленинский район
Мария Трапезникова
Поделиться:
Победителем по всем критериям оказался Ленинский район - там самая чистая водаПобедителем по всем критериям оказался Ленинский район - там самая чистая водаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В августа самая чистая водопроводная вода была в Ленинском районе. В отличие от других районов, там значения сразу трех показателей качества воды были ниже, чем в среднем по Екатеринбургу.

- Так, показатель «мутность» зафиксирован на отметке 0,58 миллиграмма на литр при допустимом нормативе 1,5 и среднегородском 0,61, - рассказали в «Водоканале».

Помимо этого, показатель окисляемости перманаганатной, показывающей содержание в воде органических соединений, остановился на отметке 3 (при допустимом нормативе в 5 мгО/литр). Ну, и последний показатель - марганец - составил 0,045 (при допустимом 0,1).

Меньше всего железа было в воде Чкаловского района, а цветности - в воде Верх-Исетского. В «Водоканале» также отметили, что контролируют качество воды только до ввода в дом. После прохождения через внутридомовые сети качество может поменяться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Китайская боевая техника: по Каменску-Уральскому проехал эшелон с танками
Некоторым надевали маски: под Екатеринбургом из горящей колясочной эвакуировали 35 человек
В Екатеринбург на Чемпионат мира по боксу прилетела сборная России
«Автомобилист» разгромил бывшую команду Дацука в домашнем матче
«Одна даже успевала селфи делать»: екатеринбуржцы удивились нежеланию людей эвакуироваться из-за горящей квартиры в Березовском
Энергетики Екатеринбурга потратят на восстановление дорог и тротуаров после ремонта более 86 миллионов
Учреждения культуры Екатеринбурга получили дополнительное финансирование
Четыре товарища в Нижнем Тагиле отправились в тюрьму за попытку продать наркотики
Екатеринбуржцам придется неделю объезжать улицу Шевченко
«Время нас точно рассудит»: биатлонист Шипулин ответил критикам из соцсетей
В Екатеринбурге на 12 дней отменят два троллейбусных маршрута
«Колыбель Ньютона», «Маятник Максвелла» и «Рычаг Архимеда»: на набережной Екатеринбурга поставили познавательную площадку
Право на ошибку есть: на Белоярской АЭС запустили симулятор атомного реактора
В Екатеринбурге после изнасилования девушки сотрудниками ППС наказали 17 офицеров
На Урале семь семей, проживающих в аварийном доме, получили новые квартиры
Куйвашев попросил уральских бизнесменов помочь с подготовкой к Универсиаде-2023