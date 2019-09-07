В Екатеринбург на Чемпионат мира по боксу прилетела сборная России

СЕГОДНЯ 07:43 2019-09-07T07:43:34+03:00

В ближайшее время они планируют приступить к тренировкам

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В Екатеринбург прилетела сборная России по боксу. За первое место в составе нашей команды будут сражаться восемь боксеров разных весовых категорий.

- До того, как приехать в Екатеринбург, спортсмены были на сборах в Златоусте (Челябинская область), где тренировались вместе с соперниками из Китая, Японии, Венесуэлы и Израиля, - рассказали в пресс-службе ЧМ.

Чтобы обеспечить медицинскую помощь всем участникам соревнований, вместе со сборной России в столицу Урала приземлился медштаб. В скором времени наши спортсмены планируют приступить к тренировкам - в том числе и открытым для прессы.

Напомним, что ЧМ стартует уже в этот понедельник, 9 сентября. За право стать лучшим поборются почти 500 спортсменов из 89 стран. Торжественное открытие, однако, пройдет днем раньше - в воскресенье, 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU