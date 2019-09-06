«Одна даже успевала селфи делать»: екатеринбуржцы удивились нежеланию людей эвакуироваться из-за горящей квартиры в Березовском

СЕГОДНЯ 19:47 2019-09-06T19:47:31+03:00

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Екатеринбуржцы удивились нежеланию людей эвакуироваться из-за горящей квартиры в Березовском. Зевак просили выйти с общего балкона. По словам очевидцев, они вцепились в перила и не уходили. На улице Восточной в квартире загорелись вещи.

Фото: ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

- На площади 10 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире на 16-ом этаже 16-ти этажного муниципального жилого дома. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно вышли 15 человек. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам спасены с помощью масок дыхательных аппаратов 4 человека (в том числе 1 ребенок). В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники, 23 человека личного состава, - рассказали в МЧС Свердловской области.

Фото: ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В пожаре никто не пострадал. По словам очевидцев, хорошо досталось соседям. Квартиры жильцов залило водой до 8 этажа.

ИСТОЧНИК KP.RU