СЕГОДНЯ 19:20 2019-09-06T19:20:26+03:00

Энергетики Екатеринбурга потратят на восстановление дорог и тротуаров после ремонта более 86 миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Энергетики Екатеринбурга потратят на восстановление дорог и тротуаров после ремонта более 86 миллионов. Сейчас в лидерах по восстановлению Чкаловский район. В нем благоустроены 274 участка. Энергетики уже благоустроили 1608 объектов улично-дорожной сети в городе. Из них 855 мест ремонтов проведенных в осенне-зимний период и 753 объекта летней ремонтной кампании.

- Приоритетными направлениями в работе ЕТК являются обновление теплосетевой инфраструктуры Екатеринбурга, благоустройство после завершения ремонтных работ на тепловых сетях и соблюдение стандартов безопасности по ограждению ремонтных участков трубопроводов. В планах летней ремонтной кампании 2019 года замена и реконструкция 66,8 км теплосетей. Плановые затраты на ремонт и техническое перевооружение теплосетевого комплекса составят 3,49 млрд. рублей, - отметили в пресс-службе ЕТК.

На восстановление свыше 64 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия дорог и тротуаров и 90,5 тысяч квадратных метров газонов в общей сложности направлено более 86 миллионов рублей. В настоящее время восстановление территорий продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU