2019-09-06T19:20:26+03:00
Общество

Энергетики Екатеринбурга потратят на восстановление дорог и тротуаров после ремонта более 86 миллионов

Сейчас в лидерах по восстановлению Чкаловский район
Алина СУРИНА
Поделиться:
Энергетики Екатеринбурга потратят на восстановление дорог и тротуаров после ремонта более 86 миллионовЭнергетики Екатеринбурга потратят на восстановление дорог и тротуаров после ремонта более 86 миллионовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Энергетики Екатеринбурга потратят на восстановление дорог и тротуаров после ремонта более 86 миллионов. Сейчас в лидерах по восстановлению Чкаловский район. В нем благоустроены 274 участка. Энергетики уже благоустроили 1608 объектов улично-дорожной сети в городе. Из них 855 мест ремонтов проведенных в осенне-зимний период и 753 объекта летней ремонтной кампании.

- Приоритетными направлениями в работе ЕТК являются обновление теплосетевой инфраструктуры Екатеринбурга, благоустройство после завершения ремонтных работ на тепловых сетях и соблюдение стандартов безопасности по ограждению ремонтных участков трубопроводов. В планах летней ремонтной кампании 2019 года замена и реконструкция 66,8 км теплосетей. Плановые затраты на ремонт и техническое перевооружение теплосетевого комплекса составят 3,49 млрд. рублей, - отметили в пресс-службе ЕТК.

На восстановление свыше 64 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия дорог и тротуаров и 90,5 тысяч квадратных метров газонов в общей сложности направлено более 86 миллионов рублей. В настоящее время восстановление территорий продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Автомобилист» разгромил бывшую команду Дацука в домашнем матче
«Одна даже успевала селфи делать»: екатеринбуржцы удивились нежеланию людей эвакуироваться из-за горящей квартиры в Березовском
Учреждения культуры Екатеринбурга получили дополнительное финансирование
Четыре товарища в Нижнем Тагиле отправились в тюрьму за попытку продать наркотики
Екатеринбуржцам придется неделю объезжать улицу Шевченко
«Время нас точно рассудит»: биатлонист Шипулин ответил критикам из соцсетей
В Екатеринбурге на 12 дней отменят два троллейбусных маршрута
«Колыбель Ньютона», «Маятник Максвелла» и «Рычаг Архимеда»: на набережной Екатеринбурга поставили познавательную площадку
Право на ошибку есть: на Белоярской АЭС запустили симулятор атомного реактора
В Екатеринбурге после изнасилования девушки сотрудниками ППС наказали 17 офицеров
На Урале семь семей, проживающих в аварийном доме, получили новые квартиры
Куйвашев попросил уральских бизнесменов помочь с подготовкой к Универсиаде-2023