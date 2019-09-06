Учреждения культуры Екатеринбурга получили дополнительное финансирование

СЕГОДНЯ 19:00 2019-09-06T19:00:07+03:00

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил изменения в Постановление «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2017-2020 годы».

Новшества касаются объемов финансирования на 2019 и 2020 годы в связи с выделением дополнительных средств из различных источников.

Так, из городского бюджета направлено 2 миллиона 800 тысяч рублей на проведение Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030», в рамках которого будут обсуждаться актуальные темы, связанные с развитием города.

За счёт средств бюджета Екатеринбурга благоустроят территория, прилегающая к Культурно-зрелищному центру «Стрела» (улица Летчиков, 14). На эти цели выделено 976 тысяч рублей.

Кроме того, депутаты Екатеринбургской городской Думы направили средства, предусмотренные для решения насущных вопросов жителей избирательного округа, на приобретение печи для обжига керамики. Она необходима учащимся детской художественной школы № 2 им. Г.С. Мосина для занятий. Оборудование стоит 387 тысяч рублей.

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области в 2019 году при распределении межбюджетных трансфертов трем театрам Екатеринбурга выделено 857 тысяч рублей для предоставления грантов. Эту сумму поделят между собой в равных долях Театр юного зрителя, Театр кукол и Театр современной хореографии «Провинциальные танцы».

А в 2020 году бюджет Свердловской области дополнительно профинансирует строительство культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» на сумму 3 миллиона 650 тысяч рублей.

Отметим, что общий объем финансирования Программы составит 10 миллиардов 442 миллиона 603 тысячи рублей, в том числе:

– из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» – 7 миллиардов 516 миллионов 927 тысяч рублей;

– из бюджета Свердловской области – 725 миллиардов 282 миллиона рублей;

– из федерального бюджета – 7 миллиардов 356 миллионов рублей;

– из внебюджетных средств – 2 миллиарда 172 миллионов 515 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU