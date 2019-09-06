2019-09-06T17:39:01+03:00
Общество

«Время нас точно рассудит»: биатлонист Шипулин ответил критикам из соцсетей

Кандидат в депутаты отчитался о своей работе перед выборами
Лев ИСТОМИН
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Шипулин отчитался о проделанной работеШипулин отчитался о проделанной работеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Биатлонист Антон Шипулин, претендующий на пост депутата Госдумы от Серовского городского округа, ответил на критику в социальных сетях, которой его активно снабжали пользователи во время предвыборной кампании.

В качестве ответа Шипулин предоставил отчет о своих делах, которыми он занимался в предыдущие несколько месяцев. Также спортсмен пообещал, что в случае победы продолжит помогать жителям городского округа.

- Мне удалось договориться с министром здравоохранения по ФАПу для поселка Оверино к 2020-му году, по предоставлению машины скорой помощи класса «Б» для Таборов в ближайшее время и оборудованию для стоматологического кабинета в Таборах. Там же будет приобретено дополнительное оборудование для таборинской больницы, будет сделан ремонт кровли больницы и детской поликлиники в Тавде. Нижняя Тура – оборудование для больницы и ее ремонт, то же самое в Волчанске, - говорит Шипулин.

Также, по его словам, с его участием решен вопрос о возведении нового моста в Махнево, на этой неделе к поезду «СосьваАлапаевскЕкатеринбург» добавят один вагон, а в Нижней Салде откроют лыжную базу. В то же время в Верхней Салде построят детскую площадку и площадку для воркаута. Кроме этого, решен вопрос по поводу строительства в Серове и Краснотурьинске освещенных лыжероллерных трасс.

Спортсмен намотал десятки тысяч километров по округу. Фото: instagram Антона Шипулина

Спортсмен намотал десятки тысяч километров по округу. Фото: instagram Антона Шипулина

Всего за время предвыборной кампании к спортсмену обратились около полусотни жителей Серовского городского округа. Половина из них пожаловались на жилищно-коммунальное хозяйство. Кандидат в депутаты взял в работу все жалобы. Часть вопросов уже удалось решить.

- У меня за спиной более двухсот пятидесяти встреч, свыше 30 тысяч километров преодолено на машине во время кампании. Я хочу сейчас обратиться к тем людям, которые говорят, что я не буду ничего делать, став депутатом Госдумы. В случае своего избрания, я буду представлять не только интересы тех, кто за меня проголосовал. Но и ваши интересы тоже. И время нас точно рассудит. За годы в спорте я привык доказывать свою правоту не словами, а результатом. Не намерен я изменять своим принципам и в политике, - говорит Шипулин.

Напомним, что место в Госдуме стало вакантным в конце 2018 года, когда депутат Госдумы Сергей Бидонько перешел на работу в должности вице-губернатора Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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